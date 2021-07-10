Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Мастер Шеф. Селебріті. Випуск 6. Частина 1 від 10.07.2021

Дивіться онлайн Мастер Шеф Селебріті 6 випуск частина 1 від 10 липня 2021. Новий випуск Мастер Шеф Celebrity випуск 6 (ефір від 10.07.2021) на сайті СТБ
Дивіться також
Випуск 6 |Часть 2 |10.07.2021| CELEBRITY
Мастер Шеф. Селебріті. Випуск 6. Частина 2 від 10.07.2021...
Випуск 6 |Часть 3 |10.07.2021| CELEBRITY
Мастер Шеф. Селебріті. Випуск 6. Частина 3 від 10.07.2021...
Выпуск 5 |Часть 1 |03.07.2021| CELEBRITY
Мастер Шеф. Селебріті. Випуск 5. Частина 1 від 03.07.2021...
Выпуск 5 |Часть 2 |03.07.2021| CELEBRITY
Мастер Шеф. Селебріті. Випуск 5. Частина 2 від 03.07.2021...
Выпуск 5 |Часть 3 |03.07.2021| CELEBRITY
Мастер Шеф. Селебріті. Випуск 5. Частина 3 від 03.07.2021...
Выпуск 4 |Часть 1 |26.06.2021| CELEBRITY
Мастер Шеф. Селебріті. Випуск 4. Частина 1 від 26.06.2021...
Випуск 6 | 10.07.2021 | CELEBRITY

У першому конкурсі 6 випуску Мастер Шеф Селебріті суперники придумуватимуть одне одному ускладнення. Чоловіки і дружини розбираються в слабкостях своїх других половинок дуже добре, тож вони прекрасно знають, кому дати паличку-конячку, а кому – смішні окуляри, які практично повністю закривають очі.

Обидві команди готуватимуть одну й ту саму страву – карі з куркою. Кожен учасник займеться одним етапом приготування. Віталій Борисюк буде гордо носити прапор з емблемою проєкту, Ольга Сумська відчує себе Попелюшкою, а у Сергія Бабкіна в колекції з'являться ще одні окуляри. Дивіться прямо зараз в 6 випуск Мастер Шеф Селебріті!
 

Дивитися онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 6 випуск від 10.07.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 6 випуск частина 2 від 10.07.2021

banijay logo

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send