У першому конкурсі 6 випуску Мастер Шеф Селебріті суперники придумуватимуть одне одному ускладнення. Чоловіки і дружини розбираються в слабкостях своїх других половинок дуже добре, тож вони прекрасно знають, кому дати паличку-конячку, а кому – смішні окуляри, які практично повністю закривають очі.

Обидві команди готуватимуть одну й ту саму страву – карі з куркою. Кожен учасник займеться одним етапом приготування. Віталій Борисюк буде гордо носити прапор з емблемою проєкту, Ольга Сумська відчує себе Попелюшкою, а у Сергія Бабкіна в колекції з'являться ще одні окуляри. Дивіться прямо зараз в 6 випуск Мастер Шеф Селебріті!



Дивитися онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 6 випуск від 10.07.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 6 випуск частина 2 від 10.07.2021