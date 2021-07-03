У завершальному конкурсі 5 випуску Мастер Шеф Селебрити команди готуватимуть віденський шніцель і картопляне пюре. Комусь дістанеться комплект новенького посуду, а комусь – відро замість каструлі і бритва замість овочечистки!

Щоб отримати комплект гарного посуду, учасникам потрібно відповісти на запитання про суперників. Чим захоплюється Олексій Суровцев? Хто з хлопців хотів стати пілотом? І що облаштував на даху свого будинку Павло Вишняков?

Дізнайтеся прямо зараз, чи можна зварити картоплю в відрі на індукційній плиті, і хто ж все ж таки готує краще, лисі або бородані? Дивіться у програмі Мастер Шеф Селебрити 5 випуск від 03.07.2021!

Дивитися онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 5 випуск від 03.07.2021