Дивіться також
Выпуск 5 |Часть 1 |03.07.2021| CELEBRITY
Мастер Шеф. Селебріті. Випуск 5. Частина 1 від 03.07.2021...
Выпуск 5 |Часть 2 |03.07.2021| CELEBRITY
Мастер Шеф. Селебріті. Випуск 5. Частина 2 від 03.07.2021...
Выпуск 4 |Часть 1 |26.06.2021| CELEBRITY
Мастер Шеф. Селебріті. Випуск 4. Частина 1 від 26.06.2021...
Выпуск 4 |Часть 2 |26.06.2021| CELEBRITY
Мастер Шеф. Селебріті. Випуск 4. Частина 2 від 26.06.2021...
Выпуск 4 |Часть 3 |26.06.2021| CELEBRITY
Мастер Шеф. Селебріті. Випуск 4. Частина 3 від 26.06.2021...
У завершальному конкурсі 5 випуску Мастер Шеф Селебрити команди готуватимуть віденський шніцель і картопляне пюре. Комусь дістанеться комплект новенького посуду, а комусь – відро замість каструлі і бритва замість овочечистки!
Щоб отримати комплект гарного посуду, учасникам потрібно відповісти на запитання про суперників. Чим захоплюється Олексій Суровцев? Хто з хлопців хотів стати пілотом? І що облаштував на даху свого будинку Павло Вишняков?
Дізнайтеся прямо зараз, чи можна зварити картоплю в відрі на індукційній плиті, і хто ж все ж таки готує краще, лисі або бородані? Дивіться у програмі Мастер Шеф Селебрити 5 випуск від 03.07.2021!
Дивитися онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 5 випуск від 03.07.2021