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Video: Мастер Шеф. Селебріті. Випуск 5. Частина 3 від 03.07.2021

Дивіться онлайн Мастер Шеф Селебріті 5 випуск частина 3 від 03 липня 2021. Новий випуск Мастер Шеф Celebrity випуск 5 (ефір від 03.07.2021) на сайті СТБ
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У завершальному конкурсі 5 випуску Мастер Шеф Селебрити команди готуватимуть віденський шніцель і картопляне пюре. Комусь дістанеться комплект новенького посуду, а комусь – відро замість каструлі і бритва замість овочечистки!

Щоб отримати комплект гарного посуду, учасникам потрібно відповісти на запитання про суперників. Чим захоплюється Олексій Суровцев? Хто з хлопців хотів стати пілотом? І що облаштував на даху свого будинку Павло Вишняков?

Дізнайтеся прямо зараз, чи можна зварити картоплю в відрі на індукційній плиті, і хто ж все ж таки готує краще, лисі або бородані? Дивіться у програмі Мастер Шеф Селебрити 5 випуск від 03.07.2021!

Дивитися онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 5 випуск від 03.07.2021

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