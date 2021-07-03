У другому конкурсі 5 випуску Мастер Шеф Селебрити учасники зіграють в крокодила. Віталій Козловський відразу ж зрадіє, адже це його улюблена гра. Співак добровільно зголоситься показувати рецепт товаришам по команді. Чи не пошкодує він про це, коли дізнається, що їм потрібно приготувати тартар із лосося?

Від команди лисих виступить Павло Вишняков, адже він актор і володіє багатьма професійними прийомами і навичками. Але чи допоможуть йому ці знання, коли він опиниться в окресленому прямокутнику посеред кухні? Адже сьогодні акторові потрібно показати не пристрасть і не ненависть, а сморреброд з оселедцем… Дивіться у програмі Мастер Шеф Селебрити 5 випуск, чи вийшло у нього це зробити.

Дивитися онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 5 випуск від 03.07.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 5 випуск частина 3 від 03.07.2021