У першому конкурсі Мастер Шеф Селебріті 5 випуск чоловіки відчують, що таке бути на коні в прямому сенсі цього слова!

Кулінарна естафета зовсім не схожа на звичайну, адже тут не обов'язково бігати, але потрібно швидко і добре готувати, незважаючи на всі перешкоди. На першому етапі учасники будуть «скакати» верхи на паличках, на другому – смажити бекон за допомогою випрямлячів для волосся, а третій стане розривом шаблону для всіх! Командам потрібно приготувати донер з куркою, подолавши всі ці перешкоди. Чия шаурма виявиться найсмачнішою і соковитою? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф Селебрити 5 випуск онлайн.

Дивитися онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 5 випуск від 03.07.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 5 випуск частина 2 від 03.07.2021