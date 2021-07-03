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Video: Мастер Шеф. Селебріті. Випуск 5. Частина 1 від 03.07.2021

Дивіться онлайн Мастер Шеф Селебріті 5 випуск частина 1 від 03 липня 2021. Новий випуск Мастер Шеф Celebrity випуск 5 (ефір від 03.07.2021) на сайті СТБ
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У першому конкурсі Мастер Шеф Селебріті 5 випуск чоловіки відчують, що таке бути на коні в прямому сенсі цього слова!

Кулінарна естафета зовсім не схожа на звичайну, адже тут не обов'язково бігати, але потрібно швидко і добре готувати, незважаючи на всі перешкоди. На першому етапі учасники будуть «скакати» верхи на паличках, на другому – смажити бекон за допомогою випрямлячів для волосся, а третій стане розривом шаблону для всіх! Командам потрібно приготувати донер з куркою, подолавши всі ці перешкоди. Чия шаурма виявиться найсмачнішою і соковитою? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф Селебрити 5 випуск онлайн. 

Дивитися онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 5 випуск від 03.07.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 5 випуск частина 2 від 03.07.2021

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