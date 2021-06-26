В 4 випуску Мастер Шеф Селебріті чорняві і біляві господині покажуть, як вони готують фаршировані перці. За умовами третього конкурсу одній команді дістанеться комплект професійного посуду, а другій – складаний ножик, саморобна терка і безглузда сковорідка. Щоб отримати бажаний комплект гарного посуду, учасниці будуть відповідати на запитання про суперниць. Скільки чоловіків було у Надії Матвєєвої? Яке прізвище було раніше у Світлани Вольнової? Дізнайтеся просто зараз!

До фаршированих перців учасниці також готуватимуть соус бешамель, причому в однієї з команд буде тільки дірявий сотейник. Хто приготує найсмачніші перці? І що важливіше – кухонне начиння або вміння кулінара? Дивіться у програмі Мастер Шеф. Селебріті випуск 4 онлайн.

Дивитися онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 4 випуск від 26.06.2021