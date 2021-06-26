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Video: Мастер Шеф. Селебріті. Випуск 4. Частина 2 від 26.06.2021

Дивіться онлайн Мастер Шеф Селебріті 4 випуск частина 2 від 26 червня 2021. Новий випуск Мастер Шеф Celebrity випуск 4 (ефір від 26.06.2021) на сайті СТБ
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У другому конкурсі в Мастер Шеф Селебріті випуск 4 блондинки і брюнетки зіграють в кулінарного крокодила. Олена Шоптенко буде показувати рецепт команді червоних, а Олександра Зарицька – команді синіх.

Блондинки приготують панкейки з яблуком, виноградом і фініковим соусом. Найскладнішим для Олени виявиться показати фініки. Чи впорається вона з цим завданням?

Олександра Зарицька буде показувати своїй команді рецепт креветок в кокосово-томатному соусі. У цій страві багато екзотичних спецій, і кожну з них потрібно показати без слів. Чи вийде у брюнеток приготувати страву, яка сподобається суддям? Дізнайтеся прямо зараз – дивіться Мастер Шеф Селебрити 4 випуск онлайн.

Дивитися онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 4 випуск від 26.06.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 4 випуск частина 3 від 26.06.2021

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