Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Мастер Шеф. Селебріті. Випуск 4. Частина 1 від 26.06.2021

Дивіться онлайн Мастер Шеф Селебріті 4 випуск частина 1 від 26 червня 2021. Новий випуск Мастер Шеф Celebrity випуск 4 (ефір від 26.06.2021) на сайті СТБ
Дивіться також
Випуск 4 |Часть 2 |26.06.2021| CELEBRITY
Мастер Шеф. Селебріті. Випуск 4. Частина 2 від 26.06.2021...
Випуск 4 |Часть 3 |26.06.2021| CELEBRITY
Мастер Шеф. Селебріті. Випуск 4. Частина 3 від 26.06.2021...
Випуск 3 |Часть 1 |19.06.2021| Мастер Шеф. CELEBRITY
Мастер Шеф. Селебріті. Випуск 3. Частина 1 від 19.06.2021...
Випуск 3 |Часть 2 |19.06.2021| Мастер Шеф. CELEBRITY
Мастер Шеф. Селебріті. Випуск 3. Частина 2 від 19.06.2021...
Випуск 3 |Часть 3 |19.06.2021| Мастер Шеф. CELEBRITY
Мастер Шеф. Селебріті. Випуск 3. Частина 3 від 19.06.2021...
Випуск 2 |Часть 1 |12.06.2021| Мастер Шеф. CELEBRITY
Мастер Шеф. Селебріті. Випуск 2. Частина 1 від 12.06.2021...
Випуск 4 | 26.06.2021 | CELEBRITY

У першому конкурсі Мастер Шеф Селебріті учасниці будуть готувати вареники з картоплею та грибним соусом. І, хоча всі люблять цю традиційну українську страву, мало хто стикався з її приготуванням самостійно! Плюс, як завжди в кулінарному шоу, на учасниць чекають ускладнення на кожному етапі готування.

Спочатку дівчата готуватимуть тісто. На руки їм навішають по комплекту подарункових пакетів, що значно ускладнить процес замішування. Далі – ще цікавіше, адже картоплю для начинки потрібно буде вибрати з олів'є!

Хто зможе приготувати смачні вареники, попри всі перешкоди? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф Селебріті 4 випуск від 26.06.2021!

Дивитися онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 4 випуск від 26.06.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 4 випуск частина 2 від 26.06.2021

banijay logo

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send