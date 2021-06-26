У першому конкурсі Мастер Шеф Селебріті учасниці будуть готувати вареники з картоплею та грибним соусом. І, хоча всі люблять цю традиційну українську страву, мало хто стикався з її приготуванням самостійно! Плюс, як завжди в кулінарному шоу, на учасниць чекають ускладнення на кожному етапі готування.

Спочатку дівчата готуватимуть тісто. На руки їм навішають по комплекту подарункових пакетів, що значно ускладнить процес замішування. Далі – ще цікавіше, адже картоплю для начинки потрібно буде вибрати з олів'є!

Хто зможе приготувати смачні вареники, попри всі перешкоди? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф Селебріті 4 випуск від 26.06.2021!

Дивитися онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 4 випуск від 26.06.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 4 випуск частина 2 від 26.06.2021