Дивіться онлайн кулінарний проєкт Мастер Шеф. CELEBRITY 2 випуск від 12.06.2021 на сайті СТБ. Фінальне випробування дозволить представникам певного цеху довести свою професійність, а також вибороти нічию команді, яка відстала від команди-лідера!

У 2 випуску Мастер Шеф. Селебріті учасникам вдалося дізнатися про одне одного ще більше, а також насолити опонентам за допомогою гри «Було/не було». За кожну правильну відповідь їм випадав шанс погіршити становище конкурентів завдяки цікавим покаранням.

Хто весь конкурс пробув у костюмі величезної кукурудзи? А хто за допомогою покарань втілив своє давнє еротичне бажання? Дивіться Мастер Шеф. CELEBRITY 2 випуск від 12.06.2021 і дізнайтеся про це просто зараз!



Дивитися онлайн Мастер Шеф. Селебріті 2 випуск від 12.06.2021