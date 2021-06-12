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Video: Мастер Шеф. Селебріті. Випуск 2. Частина 3 від 12.06.2021

Дивіться онлайн Мастер Шеф Селебріті 2 випуск частина 3 від 12 червня 2021. Новий випуск Мастер Шеф Celebrity випуск 2 (ефір від 12.06.2021) на сайті СТБ
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Випуск 2 | 12.06.2021 | Мастер Шеф. CELEBRITY

Дивіться онлайн кулінарний проєкт Мастер Шеф. CELEBRITY 2 випуск від 12.06.2021 на сайті СТБ. Фінальне випробування дозволить представникам певного цеху довести свою професійність, а також вибороти нічию команді, яка відстала від команди-лідера!

У 2 випуску Мастер Шеф. Селебріті учасникам вдалося дізнатися про одне одного ще більше, а також насолити опонентам за допомогою гри «Було/не було». За кожну правильну відповідь їм випадав шанс погіршити становище конкурентів завдяки цікавим покаранням.

Хто весь конкурс пробув у костюмі величезної кукурудзи? А хто за допомогою покарань втілив своє давнє еротичне бажання? Дивіться Мастер Шеф. CELEBRITY 2 випуск від 12.06.2021 і дізнайтеся про це просто зараз!
 

Дивитися онлайн Мастер Шеф. Селебріті 2 випуск від 12.06.2021

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