Аби життя не здавалося медом, судді Мастер Шеф. CELEBRITY 2 випуск від 12.06.2021 підготували для учасників двох команд випробування і тест на витривалість кімнатою страху.

У цьому місці побував не один учасник, але, здається, назавжди запам’ятав моторошні відчуття, які йому довелося пережити в кімнаті з фільму жахів. У 2 випуску Мастер Шеф. Селебріті 2021 подолати свій страх вирішила Катерина Пєскова, яка боялася темного приміщення понад усе. Дівчина наважилася відправитися прямісінько у місце своїх кошмарів, аби здобути шість продуктів для майбутнього десерту, з яким її команда мала здобути беззаперечну перемогу.

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Дивитися онлайн Мастер Шеф. Селебріті 2 випуск від 12.06.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф Селебріті 2 випуск частина 3 від 12.06.2021