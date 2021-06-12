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Video: Мастер Шеф. Селебріті. Випуск 2. Частина 2 від 12.06.2021

Дивіться онлайн Мастер Шеф Селебріті 2 випуск частина 2 від 12 червня 2021. Новий випуск Мастер Шеф Celebrity випуск 2 (ефір від 12.06.2021) на сайті СТБ
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Випуск 2 | 12.06.2021 | Мастер Шеф. CELEBRITY

Аби життя не здавалося медом, судді Мастер Шеф. CELEBRITY 2 випуск від 12.06.2021 підготували для учасників двох команд випробування і тест на витривалість кімнатою страху.

У цьому місці побував не один учасник, але, здається, назавжди запам’ятав моторошні відчуття, які йому довелося пережити в кімнаті з фільму жахів. У 2 випуску Мастер Шеф. Селебріті 2021 подолати свій страх вирішила Катерина Пєскова, яка боялася темного приміщення понад усе. Дівчина наважилася відправитися прямісінько у місце своїх кошмарів, аби здобути шість продуктів для майбутнього десерту, з яким її команда мала здобути беззаперечну перемогу.

Дивіться онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 2 випуск від 12.06.2021 на сайті СТБ і дізнайтеся, чи принесли хоробрість та ініціативність дівчини лідерство її команді.
 

Дивитися онлайн Мастер Шеф. Селебріті 2 випуск від 12.06.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф Селебріті 2 випуск частина 3 від 12.06.2021

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