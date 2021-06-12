Перше випробування проєкту Мастер Шеф. CELEBRITY 2 випуск від 12.06.2021 допоможе учасниками перевтілитися на здобувачів преміальних продуктів для своєї команди. Ну або ж не надто преміальних…

У двобої зійдуться учасники з команди м’ясників і кондитерів. Опонентам доведеться випробувати себе у своїй або ж стихії конкурента. За успішне виконання завдання переможець у 2 випуску Мастер Шеф. Селебріті 2021 отримає продукт вищої якості або ж страшний сон кожного кулінара!

Цілий буряк чи його кубики у вінегреті? Ніжний сир філадельфія чи його залишки в рибному ролі? Якісний бельгійський шоколад чи його шматочки у запеченому печиві? І найголовніше: як з цих інгредієнтів можна приготувати повноцінну справу? Дивіться онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 2 випуск від 12.06.2021 та дізнайтеся відповіді на ці запитання.



Дивитися онлайн Мастер Шеф. Селебріті 2 випуск від 12.06.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф Селебріті 2 випуск частина 2 від 12.06.2021