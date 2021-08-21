В останньому випробуванні 12 випуску Мастер Шеф Селебрити команди готують улюблене блюдо вечірніх посиденьок за переглядом кіно – курячі крильця в кисло-солодкому соусі! Хто переможе у фінальній битві і забере додому срібну сковорідку? Дізнайтеся просто зараз!

Традиційно учасники команд будуть відповідати на запитання про суперників. Хотіли дізнатися, яка частина тіла Олександра Еллерта подобається Ксенії Мішиній найбільше? І що таке «Ксенія в клярі»? Сьогодні серед ускладнень ви побачите освідчення в коханні, за умовами якого учасник повинен кинути всі свої справи і піти визнаватися в почуттях до своєї другої половинки. Чи привнесе це трошки романтики в спекотне протистояння? Дізнайтеся просто зараз – дивіться МастерШеф Селебрити 12 випуск онлайн.

Дивитися онлайн МастерШеф. CELEBRITY 12 випуск від 21.08.2021