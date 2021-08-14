У третьому конкурсі 11 випуску Мастер Шеф Селебріті зірки готують окрошку на квасі. Тут немає місця для вічного спору, що має бути в літньому холодному супі, квас або кефірі. Цього разу учасникам треба буде дотримуватися певного рецепту.

Окрошка в завданні не звичайна, а авторська. Учасникам потрібно приготувати суп по типу традиційної австралійської страви «поплавок». Особливість такої страви полягає в тому, що тверда і рідка складові можуть їсться як разом, так і окремо. Хто приготує найсмачнішу окрошку? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф Селебріті 11 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 11 випуск від 14.08.2021