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Video: Мастер Шеф. Селебріті. Випуск 1. Частина 3 від 12.06.2021

Дивіться онлайн Мастер Шеф Селебріті 1 випуск частина 3 від 12 червня 2021. Новий випуск Мастер Шеф Celebrity випуск 1 (ефір від 12.06.2021) на сайті СТБ
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У третьому конкурсі Мастер Шеф CELEBRITY 1 випуск учасниці будуть готувати борщ. Для початку між ними розіграють два комплекти посуду – один професійний, а інший бракований. Але найбільша складність виявиться зовсім не в посуді! Трьом господаркам на одній кухні може бути ой як не легко домовитися щодо того, який готувати борщ. У кожної є своє бачення того, як повинен виглядати ідеальний традиційний український суп. Чи зможуть такі різні жінки порозумітися і приготувати такий борщ, який сподобається суддям? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф Селебріті 1 сезон 1 випуск онлайн! 

Дивитися онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 1 випуск від 12.06.2021

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