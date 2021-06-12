У третьому конкурсі Мастер Шеф CELEBRITY 1 випуск учасниці будуть готувати борщ. Для початку між ними розіграють два комплекти посуду – один професійний, а інший бракований. Але найбільша складність виявиться зовсім не в посуді! Трьом господаркам на одній кухні може бути ой як не легко домовитися щодо того, який готувати борщ. У кожної є своє бачення того, як повинен виглядати ідеальний традиційний український суп. Чи зможуть такі різні жінки порозумітися і приготувати такий борщ, який сподобається суддям? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф Селебріті 1 сезон 1 випуск онлайн!

Дивитися онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 1 випуск від 12.06.2021