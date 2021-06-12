У другому конкурсі 1 випуску Мастер Шеф Селебріті зірки будуть грати в кулінарного крокодила. TAYANNA і Даша Астаф'єва будуть показувати своїм командам рецепти жестами. І це виявиться ой як не просто! Як показати капусту бок-чой, якщо ніхто не знає, що це таке? І як показати жестами імбир, рисовий оцет і кукурудзяний крохмаль? Дивіться онлайн в 1 випуску Мастер Шеф Селебріті, як зірки викручувалися, щоб виконати це завдання.

Однак розгадати рецепт – це тільки половина завдання. Потрібно ще приготувати так смачно, щоб сподобалося навіть Ектору Хіменес-Браво. Який команді вдасться догодити судді? Дивіться у програмі Мастер Шеф Селебріті 1 сезон 1 випуск онлайн!

Дивитися онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 1 випуск від 12.06.2021

Дивитися онлайн МастерШеф. CELEBRITY 1 випуск частина 3 від 12.06.2021