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Video: Мастер Шеф. Селебріті. Випуск 1. Частина 1 від 12.06.2021

Дивіться онлайн Мастер Шеф Селебріті 1 випуск частина 1 від 12 червня 2021. Новий випуск Мастер Шеф Celebrity випуск 1 (ефір від 12.06.2021) на сайті СТБ
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Випуск 1 | 12.06.2021 | Мастер Шеф. CELEBRITY

У 1 випуску Мастер Шеф Селебріті обидві команди зірок готуватимуть різотто з грибами в три етапи. Спочатку блондинки і брюнетки виберуть по одній учасниці, яка приміряє на себе образ Попелюшки і буде перебирати крупи вручну. Решта дві приготують з вибраного рису різотто, причому бульйон доведеться вливати не ополоником, а з трубочки!

Зірки в 1 випуску Мастер Шеф Селебріті навіть подачу страв перетворять на шоу! Не пропустіть запальний танець від Ольги Полякової, Аліни Гросу і TAYANNA і гарячі поцілунки від Надії Мейхер, Даші Астаф’євої та Олі Цибульської. Дивіться онлайн в проєкті Мастер Шеф Селебріті 1 випуск онлайн!

Дивитися онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 1 випуск від 12.06.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 1 випуск частина 2 від 12.06.2021

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