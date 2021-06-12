У 1 випуску Мастер Шеф Селебріті обидві команди зірок готуватимуть різотто з грибами в три етапи. Спочатку блондинки і брюнетки виберуть по одній учасниці, яка приміряє на себе образ Попелюшки і буде перебирати крупи вручну. Решта дві приготують з вибраного рису різотто, причому бульйон доведеться вливати не ополоником, а з трубочки!

Зірки в 1 випуску Мастер Шеф Селебріті навіть подачу страв перетворять на шоу! Не пропустіть запальний танець від Ольги Полякової, Аліни Гросу і TAYANNA і гарячі поцілунки від Надії Мейхер, Даші Астаф’євої та Олі Цибульської. Дивіться онлайн в проєкті Мастер Шеф Селебріті 1 випуск онлайн!

Дивитися онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 1 випуск від 12.06.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 1 випуск частина 2 від 12.06.2021