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Video: Мастер Шеф. Битва сезонів. Випуск 4. Частина 3 від 12.02.2022

Дивіться онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 4 випуск частину 3 від 12 лютого 2022. Новий випуск Мастер Шеф Битва сезонів 4 (ефір від 12.02.2022) на сайті СТБ
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Битва чорних у шоу Мастер Шеф Битва сезонів 4 випуск покаже, що з кандидатів на виліт – найерудованіший. На столах на них чекають 30 коробок-загадок з різними інгредієнтами. Щоб отримати продукти для потрібної страви, учасникам спочатку потрібно буде відповісти на питання суддів. Правильна відповідь – це і є назва продукту, необхідного для приготування тієї чи іншої страви.

У 4 випуску Мастер Шеф Битва сезонів ви дізнаєтеся, хто добре пам’ятає дитячі мультики, хто трохи розуміється на німецькій, історії та інших предметах. Але кулінарна вікторина – це лише початок. Після цього все ще потрібно приготувати страви ресторанного рівня з отриманих продуктів. Хто не впорається з цим завданням і покине проєкт цього тижня? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф Битва сезонів 4 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 4 випуск від 12.02.2022

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