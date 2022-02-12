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Video: Мастер Шеф. Битва сезонів. Випуск 4. Частина 2 від 12.02.2022

Дивіться онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 4 випуск частину 2 від 12 лютого 2022. Новий випуск Мастер Шеф Битва сезонів 4 (ефір від 12.02.2022) на сайті СТБ
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Друге випробування Мастер Шеф Битва сезонів 4 випуск випробує капітанів на міцність. Ними стануть переможці попередніх сезонів – Павло Серветник, Анастасія Кобиляцька, Яна Балог та Пава. Кожному з них потрібно вигадати меню з трьох будь-яких страв, у складі яких обов’язково потрібно використати сало, артишок, шоколад, барабульку, шипшину та кільку в томаті. Завдання видається нездійсненним! У них буде лише десять хвилин, щоб придумати своє меню і презентувати його решті учасників. Після цього кулінари самі вирішать, до кого з капітанів хочуть піти. У 4 випуску Мастер Шеф Битва сезонів команду можна поміняти, що робить конкурс ще цікавішим.

На другому етапі конкурсу список обов’язкових інгредієнтів буде ще складнішим! Як приготувати щось ресторанного рівня з кишок, тушонки, устриці, кефіру та інших незвичайних продуктів? Дізнайтесь прямо зараз – дивіться Мастер Шеф Битва сезонів 4 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 4 випуск від 12.02.2022

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 4 випуск частина 3 від 12.02.2022

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