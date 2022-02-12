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Video: Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 4. Частина 1 від 12.02.2022

Дивіться онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 4 випуск частину 1 від 12 лютого 2022. Новий випуск Мастер Шеф Битва сезонів 4 (ефір від 12.02.2022) на сайті СТБ
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У першому випробуванні Мастер Шеф Битва сезонів 4 випуск капітанами будуть легенди проєкту – Олександр Цвігун, Павло Серветник та Олександр Білодід. Хто із цих сильних кулінарів зможе привести свою команду до перемоги? Дізнайтеся просто зараз!

У розпорядженні команд буде фуд-гірка із продуктами традиційної української кухні. А готувати їм доведеться страви Іспанії, Японії та Франції, адже саме з цих країн приїхали гості у 4 випуску Мастер Шеф Битва сезонів 2022. Завдання кулінарів – максимально наблизитися до традиційних уподобань мешканців цих країн, використовуючи виключно українські продукти. Чи вдасться у них нагодувати японця річковою рибою, дати іспанцеві потрібний рівень гостроти та здивувати француженку десертами? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф Битва сезонів випуск 4.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 4 випуск від 12.02.2022

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 4 випуск частина 2 від 12.02.2022

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