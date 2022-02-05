Ектор Хіменес-Браво у 3 випуску Мастер Шеф Битва сезонів попередить: друге випробування не просте, а із зірочкою. Учасники звикли до того, що судді дуже прискіпливо ставляться до презентації. Все має бути красиво, апетитно, вивірено… Але не цього разу!

Кулінарам у 3 випуску Мастер Шеф Битва сезонів доведеться вийти із зони комфорту та приготувати страви, які виглядають максимально непривабливо, але при цьому гарні на смак. Приготувати щось гарне – це звичне завдання, а ось як зробити реалістичну їстівну цвіль чи опариші? Учасникам доведеться використати всю свою фантазію та різні кулінарні техніки, щоб надати стравам неїстівного вигляду. За найефектнішу презентацію на учасників чекає цінний приз – білий фартух замість чорного. За це варто боротися! Дізнайтеся просто зараз, кому пощастить у проєкті Мастер Шеф Битва сезонів 3 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 3 випуск від 05.02.2022

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 3 випуск частина 3 від 05.02.2022