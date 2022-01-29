Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Мастер Шеф. Битва сезонів. Випуск 2. Частина 3 від 29.01.2022

Дивіться онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 2 випуск частину 3 від 29 січня 2022. Новий випуск Мастер Шеф Битва сезонів 2 (ефір від 29.01.2022) на сайті СТБ
Дивіться також
Выпуск 2 |29.01.2022| Битва сезонов
Мастер Шеф. Битва сезонів. Випуск 2. Частина 1 від 29.01.2022...
Выпуск 2 |29.01.2022| Битва сезонов
Мастер Шеф. Битва сезонів. Випуск 2. Частина 2 від 29.01.2022...
Випуск 1 |Частина 1 |22.01.2022| Мастер Шеф. Битва сезонів
Мастер Шеф. Битва сезонів. Випуск 1. Частина 1 від 22.01.2022...
Випуск 1 |Частина 2 |22.01.2022| Мастер Шеф. Битва сезонів
Мастер Шеф. Битва сезонів. Випуск 1. Частина 2 від 22.01.2022...
Випуск 1 |Частина 3 |22.01.2022| Мастер Шеф. Битва сезонів
Мастер Шеф. Битва сезонів. Випуск 1. Частина 3 від 22.01.2022...
Промо 2022 |27.12.2021| Мастер Шеф. Битва сезонів
Прем’єра Мастер Шеф. Битва сезонів – дивіться в січні на СТБ...
Выпуск 2 | 29.01.2022 | Битва сезонов

Не пропустіть епічну битву чорних у шоу Мастер Шеф Битва сезонів 2 випуск! Цього разу до кандидатів на виліт потрапили одразу 11 учасників – а це більше, ніж «білих» на балконі. Такого на проєкті давно не було.

Кожен чорний встане за свою поверхню, де на нього вже чекає коробка-загадка, а під коробкою – мініатюрні чоловічки. Це не просто фігурки людей – кожна з них зображує якусь професією або сценку з життя. Учасникам у 2 випуску Мастер Шеф 2022 потрібно приготувати таку страву, яка стане ідеальним тлом для цих фігурок. Як перетворити звичайні продукти на зразок музейної інсталяції? У цьому випробуванні учасники використають усю свою фантазію, щоб зобразити на тарілці весілля, велосипедну прогулянку та туристичний табір. Дивіться у програмі Мастер Шеф Битва сезонів 2 випуск від 29.01.2022!

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 2 випуск від 29.01.2022

banijay logo

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send