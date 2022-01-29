На кухні Мастер Шеф Битва сезонів 2 випуск все ніби готове до романтичного побачення! Красива обстановка, свічки, що горять у вишуканих свічниках. Все закликає розслабитися, випити вина та прийняти теплу ванну. Але в Мастер Шеф 2022 учасники не мають жодного шансу забути про мирську метушню і влаштувати собі вечір релаксу. Їм доведеться працювати не покладаючи рук, щоб не опинитися у лавах чорних фартухів.

У другому конкурсі капітани витягуватимуть по одній свічці. Залежно від довжини свічки в команди буде 10, 15, 20 або 30 хвилин на приготування однієї страви. А завдання при цьому будуть непрості – наприклад, приготувати surf and turf з ароматним маслом та молекулярною ікрою або веганську страву із зеленим пилом. Хто впорається з усіма завданнями? Дивіться у проєкті Мастер Шеф Битва сезонів 2 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 2 випуск від 29.01.2022

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 2 випуск частина 3 від 29.01.2022