У першому конкурсі Мастер Шеф Битва сезонів 2 випуск учасники поділяться на шість команд. Їхнім завданням буде приготувати якнайбільше страв із рідкою серединкою, яка витікає при розрізанні. При цьому готувати безсмертну класику, таку як котлета по-київськи та шоколадний фондан, категорично заборонено. Чи зможуть учасники вигадати щось оригінальніше, ніж профітролі? Дізнайтеся просто зараз!

У другому випробуванні 2 випуску Мастер Шеф 2022 учасники не обмежені у кількості страв, тому команди виберуть різні стратегії. Хтось постарається приготувати менше, але якісніше, а хтось зробить упор на кількість, сподіваючись, що хоча б половина страв сподобається суддям. Яка стратегія виявиться більш виграшною? Дивіться у програмі Мастер Шеф Битва сезонів випуск 2.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 2 випуск від 29.01.2022

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 2 випуск частина 2 від 29.01.2022