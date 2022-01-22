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Video: Мастер Шеф. Битва сезонів. Випуск 1. Частина 3 від 22.01.2022

Дивіться онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 1 випуск частину 3 від 22 січня 2022. Новий випуск Мастер Шеф Битва сезонів 1 (ефір від 22.01.2022) на сайті СТБ
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Дивіться першу битву чорних у кулінарному шоу Мастер Шеф Битва сезонів 1 випуск! Вони вже забули, як це – опинитися серед чорних фартухів. Судді не пробачають помилок на кухні навіть тим, хто після проекту розпочав професійну кар'єру чи отримав підвищення. На кухні Мастер Шеф 2022 усі рівні!

На старті в учасників буде лише миска картоплі та 5 хвилин. Вони можуть заробити додатковий час, відкриваючи коробки-загадки з інгредієнтами. Головна умова – використати всі продукти, які будуть під коробками, навіть якщо їх буде дуже складно поєднувати. Кому доведеться готувати з картоплею, салом та салакою? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф Битва сезонів 1 випуск від 22.01.2022.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 1 випуск від 22.01.2022

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