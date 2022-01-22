У другому конкурсі Мастер Шеф Битва сезонів 1 випуск учасники крутитимуть рулетку. З цим випробуванням знайомі всі учасники кулінарного проекту, але цього разу на них чекають ускладнення.

Кулінари поділяться на пари. Один крутитиме барабан з назвами основних інгредієнтів для страви, а другий – тягнути картку з основним інгредієнтом для соусу. У 1 випуску Мастер Шеф 2022 учасники в черговий раз переконаються, що для успіху потрібна не тільки важка робота, а й банальна удача, адже далеко не всім дістануться вигідні продукти, що поєднуються! Кому доведеться готувати гарбуз зі шпротами, кому – яйця з квашеною капустою, а кому – вигадувати соус із халви? Дізнайтеся просто зараз, у кого вистачить уяви, щоб поєднувати непоєднуване! Дивіться Мастер Шеф. Битва сезонів 1 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 1 випуск від 22.01.2022

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 1 випуск частина 3 від 22.01.2022