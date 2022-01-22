Перший конкурс Мастер Шеф Битва сезонів 1 випуск стане для учасників цілковитою несподіванкою, адже у них не буде обмежень! Дві години, відкрита комора, девайси на будь-який смак та повна свобода фантазії. Така свобода зненацька стане найскладнішою умовою, адже ідей так багато, а треба приготувати щось одне.

Страва у першому випробуванні Мастер Шеф 2022 має стати візитною карткою кожного кухаря. Судді хочуть побачити, як виросли та чого навчилися учасники за той час, поки їх не було на цій кухні. Одна єдина страва має показати, який шлях вони пройшли і чого прагнуть у майбутньому.

Дізнайтеся, чого досягли улюблені учасники, – дивіться Мастер Шеф Битва сезонів 1 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 1 випуск від 22.01.2022

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 1 випуск частина 2 від 22.01.2022