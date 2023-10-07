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Video: Мастер Шеф 12 сезон 7 випуск частина 3 від 07 жовтня 2023 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф 12 сезон 7 випуск частина 3 від 07.10.2023. Новий випуск Мастер Шеф 12 сезон випуск № - ефір від 07 жовтня 2023 на сайті СТБ
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Битва чорних у проєкті Мастер Шеф 12 сезон 7 випуск була настільки нестандартною, що учасники взагалі спершу не зрозуміли, що відбувається! Коли вони прийшли на кухню, то спочатку мали таке відчуття, ніби біля поверхонь стоять абсолютно випадкові предмети.

У 7 випуску Мастер Шеф 12 сезон в учасників було два ускладнення – кулінарне та СПА. Кожен учасник мав використати у своїй страві дві крупи, і їх смак мав чітко відчуватися. Друге ускладнення – це СПА-процедура. Кому доведеться готувати, стоячи на дошках Садху чи під час масажу? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф 12 сезон 7 випуск від 07.10.2023.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 12 сезон 7 випуск від 07.10.2023

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