Мастер Шеф 12 сезон 7 випуск частина 2 від 07 жовтня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 7 | 07.10.2023 | Сезон 12

У другому випробуванні Мастер Шеф 12 сезон 7 випуск від 07.10.2023 Ектор Хіменес-Браво зустрів учасників словами про те, що він не радий їх бачити. Усі дуже здивувалися, але виявилося, що це є умови конкурсу. У цьому випробуванні учасники грали у кулінарну версію гри Правда чи брехня. Кожен отримав від суддів рецепти, розподілені за вісьмома картками. І кожен учасник зачитував команді суперника одну восьму рецепту. На картках написано два варіанти рецепту – правильний та неправильний. У 7 випуску Мастер Шеф 2023 учасники самі вирішують, чи говорити їм противникам правильний варіант рецепту чи неправильний. Хто переграє опонента? Дізнайтесь просто зараз – дивіться Мастер Шеф 12 сезон 7 випуск від 07.10.2023.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 12 сезон 7 випуск від 07.10.2023

Дивитися онлайн Мастер Шеф 12 сезон 7 випуск частина 3 від 07.10.2023