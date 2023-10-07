Мастер Шеф 12 сезон 7 випуск частина 1 від 07 жовтня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 7 | 07.10.2023 | Сезон 12

У проєкті Мастер Шеф 12 сезон 7 випуск учасники пройшли класичний конкурс. На них чекала кулінарна монополія! У цьому конкурсі кожна команда здобула необмежений доступ до одного виду ресурсів. Одна команда повністю управляла девайсами, інша стала власником ферми, третя – озера. Кожна команда має приготувати закуску, основну страву та десерт. У 7 випуску Мастер Шеф 12 сезон усі вже знають, що в кулінарній монополії зазвичай перевага перебуває на боці тієї команди, яка отримує девайси. Але цього разу все не так однозначно! Чи можна ефектно подати страви на пергаменті? Хто зійшов із дистанції під час випробування? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф 12 сезон 7 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 12 сезон 7 випуск від 07.10.2023

Дивитися онлайн Мастер Шеф 12 сезон 7 випуск частина 2 від 07.10.2023