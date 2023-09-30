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Video: Мастер Шеф 12 сезон 6 випуск частина 3 від 30 вересня 2023 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф 12 сезон 6 випуск частина 3 від 30.09.2023. Новий випуск Мастер Шеф 12 сезон випуск № - ефір від 30 вересня 2023 на сайті СТБ
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 Мастер Шеф 12 сезон 6 випуск частина 3 від 30 вересня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф 12 сезон. Випуск 5 частина 2 від 23.09.2023

 Мастер Шеф 12 сезон 6 випуск частина 3 від 30 вересня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф 12 сезон. Випуск 5 частина 3 від 23.09.2023

 Мастер Шеф 12 сезон 6 випуск частина 3 від 30 вересня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
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Випуск 6 | 30.09.2023 | Сезон 12

Битва чорних у проєкті Мастер Шеф 12 сезон 6 випуск від 30.09.2023 була незвичайною. Спочатку судді попросили всіх чорних фартухів вийти з кухні, а потім попросили спуститися білих. Вони запропонували учасників чесно відповісти на запитання, кого з чорних вони більше не хочуть бачити на проєкті, і стати у відповідну команду. Чийого виходу учасники чекали найбільше? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф 12 сезон 6 випуск.

У 6 випуску Мастер Шеф 12 сезон білі допомагали вирішувати долю чорних. Кожна команда записувала рецепт для того з учасників, чийого вильоту вони найбільше хотіли б. Як це вплине на результати битви? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф 12 сезон 6 випуск від 30.09.2023.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 12 сезон 6 випуск від 30.09.2023

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