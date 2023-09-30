Мастер Шеф 12 сезон 6 випуск частина 3 від 30 вересня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 6 | 30.09.2023 | Сезон 12

Битва чорних у проєкті Мастер Шеф 12 сезон 6 випуск від 30.09.2023 була незвичайною. Спочатку судді попросили всіх чорних фартухів вийти з кухні, а потім попросили спуститися білих. Вони запропонували учасників чесно відповісти на запитання, кого з чорних вони більше не хочуть бачити на проєкті, і стати у відповідну команду. Чийого виходу учасники чекали найбільше? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф 12 сезон 6 випуск.

У 6 випуску Мастер Шеф 12 сезон білі допомагали вирішувати долю чорних. Кожна команда записувала рецепт для того з учасників, чийого вильоту вони найбільше хотіли б. Як це вплине на результати битви? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф 12 сезон 6 випуск від 30.09.2023.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 12 сезон 6 випуск від 30.09.2023