Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Ігри Нескорених
Ігри Нескорених
 Серіали
Серіали
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Юрик
Юрик
 Україна має талант
Україна має талант
 Позивний Надія
Позивний Надія
Всі проєкти
ru
МастерШеф

Video: Мастер Шеф 12 сезон 6 випуск частина 2 від 30 вересня 2023 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф 12 сезон 6 випуск частина 2 від 30.09.2023. Новий випуск Мастер Шеф 12 сезон випуск № - ефір від 30 вересня 2023 на сайті СТБ
Дивіться також
Мастер Шеф 12 сезон 6 випуск частина 2 від 30 вересня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 12 сезон. Випуск 6 частина 1 від 30.09.2023

 Мастер Шеф 12 сезон 6 випуск частина 2 від 30 вересня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 12 сезон. Випуск 6 частина 3 від 30.09.2023

 Мастер Шеф 12 сезон 6 випуск частина 2 від 30 вересня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 12 сезон. Випуск 5 частина 1 від 23.09.2023

 Мастер Шеф 12 сезон 6 випуск частина 2 від 30 вересня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 12 сезон. Випуск 5 частина 2 від 23.09.2023

 Мастер Шеф 12 сезон 6 випуск частина 2 від 30 вересня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 12 сезон. Випуск 5 частина 3 від 23.09.2023

 Мастер Шеф 12 сезон 6 випуск частина 2 від 30 вересня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 12 сезон. Випуск 4 частина 1 від 16.09.2023
МастерШеф Сезон 12 Випуск 6 Мастер Шеф 12 сезон. Випуск 6 частина 2 від 30.09.2023
Випуск 6 | 30.09.2023 | Сезон 12

Формат другого конкурсу Мастер Шеф 12 сезон 6 випуск від 30.09.2023 вже давно став легендою серед кулінарів. У цьому випробуванні на учасників чекала естафета! Вони відразу зрозуміли це, коли побачили поверхні на кухні. Формат естафети особливий тим, що кожен учасник робить один етап роботи. У цьому конкурсі вони готували качине філе, а це означає, що потрібне ідеальне прожарювання. Як досягти того, щоб усі процеси були ідеальними, якщо кожен відповідає лише за один етап готування? Дізнайтеся просто зараз.

Судді в 6 випуску Мастер Шеф 12 сезон вигадали ще одне ускладнення для естафети. Цього разу процеси між учасниками розподіляли не капітани команд, а капітани команд опонентів. Яка команда перемогла? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф 12 сезон 6 випуск від 30.09.2023.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 12 сезон 6 випуск від 30.09.2023

Дивитися онлайн Мастер Шеф 12 сезон 6 випуск частина 3 від 30.09.2023

banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати