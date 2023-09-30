Мастер Шеф 12 сезон 6 випуск частина 2 від 30 вересня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 6 | 30.09.2023 | Сезон 12

Формат другого конкурсу Мастер Шеф 12 сезон 6 випуск від 30.09.2023 вже давно став легендою серед кулінарів. У цьому випробуванні на учасників чекала естафета! Вони відразу зрозуміли це, коли побачили поверхні на кухні. Формат естафети особливий тим, що кожен учасник робить один етап роботи. У цьому конкурсі вони готували качине філе, а це означає, що потрібне ідеальне прожарювання. Як досягти того, щоб усі процеси були ідеальними, якщо кожен відповідає лише за один етап готування? Дізнайтеся просто зараз.

Судді в 6 випуску Мастер Шеф 12 сезон вигадали ще одне ускладнення для естафети. Цього разу процеси між учасниками розподіляли не капітани команд, а капітани команд опонентів. Яка команда перемогла? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф 12 сезон 6 випуск від 30.09.2023.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 12 сезон 6 випуск від 30.09.2023

Дивитися онлайн Мастер Шеф 12 сезон 6 випуск частина 3 від 30.09.2023