Мастер Шеф 12 сезон 6 випуск частина 1 від 30 вересня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 6 | 30.09.2023 | Сезон 12

У першому випробуванні Мастер Шеф 12 сезон 6 випуск учасники слухали подкаст, який для них записали судді! У цьому подкасті судді розповідали якісь життєві історії, в яких були завуальовано рецепти. Учасники команд мали уважно слухати, записувати та готувати ті страви, які згадувалися. Щоб усе встигнути, кулінари розділилися на тих, хто слухає та записує, і тих, хто готує. Яка команда краще розподілила процеси й впоралася з усіма стравами, які їм загадали судді, а хто припустився помилок на етапі подачі? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф 12 сезон 6 випуск від 30.09.2023.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 12 сезон 6 випуск від 30.09.2023

Дивитися онлайн Мастер Шеф 12 сезон 6 випуск частина 2 від 30.09.2023