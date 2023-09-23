Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Юрик
Юрик
 Ігри Нескорених
Ігри Нескорених
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Серіали
Серіали
 Україна має талант
Україна має талант
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
Всі проєкти
ru
МастерШеф

Video: Мастер Шеф 12 сезон 5 випуск від 23 вересня 2023 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф 12 сезон 5 випуск від 23.09.2023. Новий випуск Мастер Шеф 12 сезон випуск 5 - ефір від 2023 на сайті СТБ
Дивіться також
Мастер Шеф 12 сезон 5 випуск від 23 вересня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 12 сезон. Випуск 5 частина 1 від 23.09.2023

 Мастер Шеф 12 сезон 5 випуск від 23 вересня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 12 сезон. Випуск 5 частина 2 від 23.09.2023

 Мастер Шеф 12 сезон 5 випуск від 23 вересня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 12 сезон. Випуск 4 частина 1 від 16.09.2023

 Мастер Шеф 12 сезон 5 випуск від 23 вересня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 12 сезон. Випуск 4 частина 2 від 16.09.2023

 Мастер Шеф 12 сезон 5 випуск від 23 вересня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 12 сезон. Випуск 4 частина 3 від 16.09.2023

 Мастер Шеф 12 сезон 5 випуск від 23 вересня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 12 сезон. Випуск 3. Частина 1 від 09.09.2023
МастерШеф Сезон 12 Випуск 5 Мастер Шеф 12 сезон. Випуск 5 частина 3 від 23.09.2023
Випуск 5 | 23.09.2023 | Сезон 12

Битва чорних у проєкті Мастер Шеф 12 сезон 5 випуск від 23.09.2023 шокувала учасників! Коли кандидати на виліт прийшли на кухню, вони не побачили зовсім нічого, адже там панувала непроглядна темрява. Інші кулінари замість балкона вирушили до окремої кімнати, де вони могли спостерігати за колегами за допомогою інфрачервоних камер.

В учасників у 5 випуску Мастер Шеф 12 сезон у цьому конкурсі була лише одна валюта – звичайні сірники. Для них це й єдиний спосіб висвітлити робоче місце, і ресурси для покупки девайсів та продуктів. Чим більше витратиш на продукти, тим менше сірників залишиться, щоб підсвітити процес приготування. Хто вирушить додому? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф 12 сезон 5 випуск від 23.09.2023.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 12 сезон 5 випуск від 23.09.2023

banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати