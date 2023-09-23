Мастер Шеф 12 сезон 5 випуск від 23 вересня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 5 | 23.09.2023 | Сезон 12

Битва чорних у проєкті Мастер Шеф 12 сезон 5 випуск від 23.09.2023 шокувала учасників! Коли кандидати на виліт прийшли на кухню, вони не побачили зовсім нічого, адже там панувала непроглядна темрява. Інші кулінари замість балкона вирушили до окремої кімнати, де вони могли спостерігати за колегами за допомогою інфрачервоних камер.

В учасників у 5 випуску Мастер Шеф 12 сезон у цьому конкурсі була лише одна валюта – звичайні сірники. Для них це й єдиний спосіб висвітлити робоче місце, і ресурси для покупки девайсів та продуктів. Чим більше витратиш на продукти, тим менше сірників залишиться, щоб підсвітити процес приготування. Хто вирушить додому? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф 12 сезон 5 випуск від 23.09.2023.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 12 сезон 5 випуск від 23.09.2023