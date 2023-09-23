Мастер Шеф 12 сезон 5 випуск від 23 вересня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 5 | 23.09.2023 | Сезон 12

У другому випробуванні Мастер Шеф 12 сезон 5 випуск учасники отримали можливість реабілітуватися після попереднього конкурсу. Команди залишилися в такому ж складі, як і на минулому випробуванні. А ще тепер команди можуть неабияк зіпсувати одна одній життя, оголосивши повітряну тривогу! У кожної команди по чотири тривоги, якими можна скористатися будь-якої миті. Як і в реальному житті, в Мастер Шеф 12 сезон 2023 учасники повинні відразу зупинити всі процеси і відправитися в укриття. Противникам дуже легко зіпсувати одне одному життя, відправивши всіх у бомбосховище посеред якогось важливого процесу. Яка команда перемогла цього разу? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф 12 сезон 5 випуск від 23.09.2023.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 12 сезон 5 випуск від 23.09.2023

Дивитися онлайн Мастер Шеф 12 сезон 5 випуск частина 3 від 23.09.2023