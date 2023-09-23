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Video: Мастер Шеф 12 сезон 5 випуск від 23 вересня 2023 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф 12 сезон 5 випуск від 23.09.2023. Новий випуск Мастер Шеф 12 сезон випуск 5 - ефір від 2023 на сайті СТБ
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Мастер Шеф 12 сезон 5 випуск від 23 вересня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф 12 сезон. Випуск 5 частина 1 від 23.09.2023

 Мастер Шеф 12 сезон 5 випуск від 23 вересня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф 12 сезон. Випуск 5 частина 3 від 23.09.2023

 Мастер Шеф 12 сезон 5 випуск від 23 вересня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф 12 сезон. Випуск 4 частина 1 від 16.09.2023

 Мастер Шеф 12 сезон 5 випуск від 23 вересня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф 12 сезон. Випуск 4 частина 2 від 16.09.2023

 Мастер Шеф 12 сезон 5 випуск від 23 вересня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 12 сезон. Випуск 4 частина 3 від 16.09.2023

 Мастер Шеф 12 сезон 5 випуск від 23 вересня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 12 сезон. Випуск 3. Частина 1 від 09.09.2023
МастерШеф Сезон 12 Випуск 5 Мастер Шеф 12 сезон. Випуск 5 частина 2 від 23.09.2023
Випуск 5 | 23.09.2023 | Сезон 12

У другому випробуванні Мастер Шеф 12 сезон 5 випуск учасники отримали можливість реабілітуватися після попереднього конкурсу. Команди залишилися в такому ж складі, як і на минулому випробуванні. А ще тепер команди можуть неабияк зіпсувати одна одній життя, оголосивши повітряну тривогу! У кожної команди по чотири тривоги, якими можна скористатися будь-якої миті. Як і в реальному житті, в Мастер Шеф 12 сезон 2023 учасники повинні відразу зупинити всі процеси і відправитися в укриття. Противникам дуже легко зіпсувати одне одному життя, відправивши всіх у бомбосховище посеред якогось важливого процесу. Яка команда перемогла цього разу? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф 12 сезон 5 випуск від 23.09.2023.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 12 сезон 5 випуск від 23.09.2023

Дивитися онлайн Мастер Шеф 12 сезон 5 випуск частина 3 від 23.09.2023

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