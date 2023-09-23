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Video: Мастер Шеф 12 сезон 5 випуск від 23 вересня 2023 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф 12 сезон 5 випуск від 23.09.2023. Новий випуск Мастер Шеф 12 сезон випуск 5 - ефір від 2023 на сайті СТБ
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Мастер Шеф 12 сезон 5 випуск від 23 вересня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф 12 сезон. Випуск 5 частина 2 від 23.09.2023

 Мастер Шеф 12 сезон 5 випуск від 23 вересня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 12 сезон. Випуск 5 частина 3 від 23.09.2023

 Мастер Шеф 12 сезон 5 випуск від 23 вересня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 12 сезон. Випуск 4 частина 1 від 16.09.2023

 Мастер Шеф 12 сезон 5 випуск від 23 вересня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 12 сезон. Випуск 4 частина 2 від 16.09.2023

 Мастер Шеф 12 сезон 5 випуск від 23 вересня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 12 сезон. Випуск 4 частина 3 від 16.09.2023

 Мастер Шеф 12 сезон 5 випуск від 23 вересня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 12 сезон. Випуск 3. Частина 1 від 09.09.2023
МастерШеф Сезон 12 Випуск 5 Мастер Шеф 12 сезон. Випуск 5 частина 1 від 23.09.2023
Випуск 5 | 23.09.2023 | Сезон 12

У першому конкурсі 5 випуску Мастер Шеф 12 сезон учасники вперше пригощали запрошених гостей. Їхніми дегустаторами сьогодні стали залізничники – сучасні українські супергерої, які від початку повномасштабної війни допомагали рятувати людські життя. А щоб учасники точно показали себе на найвищому рівні, судді призначили їм на допомогу професіоналів.

Легенди повертаються – у 5 конкурсі Мастер Шеф 12 сезон 2023 разом із учасниками готували Артем Кабулахін та Пава. Обидва шефи придумали по авторському меню, але вони навіть не підозрювали, яке ускладнення вигадали для них судді! Яка команда здивує працівників Укрзалізниці? Дивіться просто зараз у проєкті Мастер Шеф 12 сезон 5 випуск від 23.09.2023.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 12 сезон 5 випуск від 23.09.2023

Дивитися онлайн Мастер Шеф 12 сезон 5 випуск частина 2 від 23.09.2023

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