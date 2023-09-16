Мастер Шеф 12 сезон 4 випуск частина 3 от 16 вересня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 4 | 16.09.2023 | Сезон 12

Битва чорних у проєкті Мастер Шеф 12 сезон 4 випуск показав, наскільки добре учасники вміють продумувати свої дії наперед. У цьому конкурсі їм потрібно було добре подумати над кожним своїм кроком, адже ускладнення зробили приготування навіть найпростіших страв дуже трудомісткими!

На початку конкурсу у 4 випуску Мастер Шеф 12 сезон Володимир Ярославський вивіз вішалку з різними предметами одягу, бейбі-слінгом, поясами та жилетами. За умовами битви чорних, кожному учаснику дістається якийсь із цих предметів як ускладнення. Всі продукти доведеться носити в кишенях одягу, а аксесуари – на поясах. Хто зміг упоратися з цим завданням? Дізнайтесь просто зараз – дивіться Мастер Шеф 12 сезон 4 випуск від 16.09.2023.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 12 сезон 4 випуск від 16.09.2023