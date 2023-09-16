Мастер Шеф 12 сезон 4 випуск частина 2 от 16 вересня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 4 | 16.09.2023 | Сезон 12

У другому конкурсі Мастер Шеф 12 сезон 4 випуск учасники прокладали маршрут до Криму за допомогою вирішення кулінарних завдань. Коли кулінари прийшли на кухню, там на них чекала величезна карта України з прапорцями різних кольорів. У команд є три варіанти маршруту до Криму, але вибрати можна лише один. Обирає шлях та команда, яка на початку конкурсу приготує найсмачніший амісбуш в українському стилі. Після цього кожна команда готує по шість страв – по одній із кожного регіону. Команди у 2 конкурсі Мастер Шеф 4 випуск можуть отримати за одну страву різну кількість балів, залежно від обраного рівня складності. Усім хочеться заробити більше балів, але є нюанс – якщо учасники не знатимуть рецепту якоїсь рідкісної української страви, їм доведеться просити допомоги у суддів за певну плату. Хто приготує найсмачнішу кримськотатарську страву та переможе у конкурсі? Дізнайтесь просто зараз – дивіться Мастер Шеф 12 сезон 4 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 12 сезон 4 випуск від 16.09.2023

Дивитися онлайн Мастер Шеф 12 сезон 4 випуск частина 3 від 16.09.2023