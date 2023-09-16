Мастер Шеф 12 сезон 4 випуск частина 1 от 16 вересня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 4 | 16.09.2023 | Сезон 12

У проєкті Мастер Шеф 12 сезон 4 випуск від 16.09.2023 учасники поділилися на команди. Капітани грали роль рестораторів, а учасники – кухарів, які влаштовуються до них працювати. Кожен капітан має придумати концепцію закладу та таке меню, щоб учасникам захотілося у них працювати. Інші кулінари заповнювали анкети, якби вони писали резюме. Оскільки анкети були анонімними, капітанам довелося обирати учасників команд, не враховуючи особисті симпатії. Також капітани мали таку умову – за кожного обраного учасника вони віддають десять хвилин часу готування, тому в їхніх інтересах було не набирати занадто багато працівників для свого ресторану. Усі учасники, які не потрапили до команди на вибір капітанів, стають четвертою командою. Чий ресторан виявиться найуспішнішим? Дізнайтесь просто зараз – дивіться Мастер Шеф 12 сезон 4 випуск від 16.09.2023.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 12 сезон 4 випуск від 16.09.2023

Дивитися онлайн Мастер Шеф 12 сезон 4 випуск частина 2 від 16.09.2023