Мастер Шеф 12 сезон 3 випуск частина 3 от 09 вересня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 3 | 09.09.2023 | Сезон 12

Дивіться онлайн битву чорних у проєкті Мастер Шеф 12 сезон 3 випуск від 09.09.2023! У цьому конкурсі учасники виборюють своє право залишитися в проєкті. У цьому випуску на кандидатів на виліт чекав дуже незвичайний конкурс. Судді поділили учасників по парах. Головна умова випробування – постійно триматися за руки. Учасники за жодних обставин не повинні розтискати руки. При цьому вони повинні приготувати дві різні страви, і кожному учаснику можна готувати лише за своєю поверхнею. Результат конкурсу багато в чому залежить від того, наскільки добре учасники вміють один з одним домовлятися, адже кожна з пари матиме лише одну вільну руку. Хто не зміг приготувати ідеальну страву за таких складних умов? Дізнайтесь просто зараз – дивіться Мастер Шеф 12 сезон 3 випуск від 09.09.2023.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 12 сезон 3 випуск від 09.09.2023