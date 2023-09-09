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Video: Мастер Шеф 12 сезон 3 випуск частина 2 от 09 вересня 2023 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф 12 сезон 3 випуск частина 2 від 09.09.2023. Новий випуск Мастер Шеф 12 сезон випуск № - ефір від 09 вересня 2023 на сайті СТБ
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Друге випробування Мастер Шеф 12 сезон 3 випуск стало не лише перевіркою кулінарних здібностей учасників, а й тестом на уважність. А також цей конкурс показав, як учасники ставляться один до одного, і кому важливіше завалити суперника, ніж приготувати якісну страву.

У другому конкурсі 3 випуску Мастер Шеф 2023 учасники готували за шефи – внутрішню валюту проекту. Щоб отримати повну вартість страви, учасник повинен приготувати її бездоганно. Якщо ж судді мають зауваження, то долю страви вирішать інші учасники. Протягом конкурсу суперники мали змогу стежити один за одним та записувати помилки, які вони бачили у процесах конкурентів. Хто помітив соринку в чужому оці, але не помітив колоду у своєму?

Дивитися онлайн Мастер Шеф 12 сезон 3 випуск від 09.09.2023

Дивитися онлайн Мастер Шеф 12 сезон 3 випуск частина 3 від 09.09.2023

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