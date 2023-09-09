Мастер Шеф 12 сезон 3 випуск частина 1 от 09 вересня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 3 | 09.09.2023 | Сезон 12

У першому випробуванні Мастер Шеф 12 сезон 3 випуск від 09.09.2023 учасники стали героями кулінарного детективу. Вони поділилися на три команди із капітанами, яких призначили судді. Кожна поверхня перетворилася на місце злочину з доказами. Судді приготували по одній страві. Ектор Хіменес-Браво готував класику латиноамериканської кухні, Володимир Ярославський – української, а Ольга Мартиновська – французької. Учасники повинні вгадати ці страви за підказками, які судді залишили на поверхнях. Яка команда показала себе найумілішими детективами? Дізнайтесь просто зараз – дивіться Мастер Шеф 12 сезон 3 випуск від 09.09.2023.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 12 сезон 3 випуск від 09.09.2023

Дивитися онлайн Мастер Шеф 12 сезон 3 випуск частина 2 від 09.09.2023