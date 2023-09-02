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Video: Мастер Шеф 12 сезон 2 випуск частина 3 от 02 вересня 2023 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф 12 сезон 2 випуск частина 3 від 02.09.2023. Новий випуск Мастер Шеф 12 сезон випуск № - ефір від 02 вересня 2023 на сайті СТБ
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Мастер Шеф 12 сезон 2 випуск частина 3 от 02 вересня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 12 сезон. Випуск 2. Частина 1 від 02.09.2023

 Мастер Шеф 12 сезон 2 випуск частина 3 от 02 вересня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 12 сезон. Випуск 2. Частина 2 від 02.09.2023

 Мастер Шеф 12 сезон 2 випуск частина 3 от 02 вересня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 12 сезон. Випуск 1 частина 1 від 26.08.2023

 Мастер Шеф 12 сезон 2 випуск частина 3 от 02 вересня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 12 сезон. Випуск 1 частина 2 від 26.08.2023

 Мастер Шеф 12 сезон 2 випуск частина 3 от 02 вересня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 12 сезон. Випуск 1 частина 3 від 26.08.2023
МастерШеф Сезон 12 Випуск 2 Мастер Шеф 12 сезон. Випуск 2. Частина 3 від 02.09.2023
Випуск 2 | 02.09.2023 | Сезон 12

Перша битва чорних Мастер Шеф 12 сезон 2 випуск показала, як добре кулінари знають базу. Всі кухарі мають це вміти, але абсолютно всі це ненавидять. Щоб не вилетіти з проєкту, учасники мають приготувати олію, майонез, змолоти борошно з пшеничних зерен, почистити та порізати мініатюрну цибулю. А також вони повинні обскубти, обпалити та розібрати цілу курку. Чи всі учасники вміють це робити? Дізнайтесь у проєкті Мастер Шеф 12 сезон 2 випуск.

Щоб учасникам у 2 випуску Мастер Шеф 12 сезон було трохи легше, вони розділилися за парами. Кожен учасник повинен робити щось і для себе, і для партнера. Головна умова – не брати з комори ті продукти, які необхідно приготувати самим. Хто порушить правила конкурсу? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф 12 сезон 2 випуск від 02.09.2023.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 12 сезон 2 випуск від 02.09.2023

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