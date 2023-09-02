Мастер Шеф 12 сезон 2 випуск частина 3 от 02 вересня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 2 | 02.09.2023 | Сезон 12

Перша битва чорних Мастер Шеф 12 сезон 2 випуск показала, як добре кулінари знають базу. Всі кухарі мають це вміти, але абсолютно всі це ненавидять. Щоб не вилетіти з проєкту, учасники мають приготувати олію, майонез, змолоти борошно з пшеничних зерен, почистити та порізати мініатюрну цибулю. А також вони повинні обскубти, обпалити та розібрати цілу курку. Чи всі учасники вміють це робити? Дізнайтесь у проєкті Мастер Шеф 12 сезон 2 випуск.

Щоб учасникам у 2 випуску Мастер Шеф 12 сезон було трохи легше, вони розділилися за парами. Кожен учасник повинен робити щось і для себе, і для партнера. Головна умова – не брати з комори ті продукти, які необхідно приготувати самим. Хто порушить правила конкурсу? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф 12 сезон 2 випуск від 02.09.2023.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 12 сезон 2 випуск від 02.09.2023