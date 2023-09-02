Мастер Шеф 12 сезон 2 випуск частина 2 от 02 вересня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 2 | 02.09.2023 | Сезон 12

У другому конкурсі Мастер Шеф 12 сезон учасники вперше зіткнулися з легендарними коробками-загадками. А також вони вперше об’єдналися в команди й дізнались одне одного краще.

Гарний кухар має не тільки вміти готувати, а й бездоганно дегустувати. Учасники знайшли під коробками-загадками традиційні українські страви, лише… перетерті в однорідне пюре. Їм потрібно вгадати страву по смаку й приготувати її. Як виявилось, не всім учасникам легко визначати смаки без зовнішнього вигляду та текстур.

Традиційні українські страви готують та люблять усі, тому в 2 випуску Мастер Шеф 2023 учасників оцінюватимуть особливо суворо. Чия майстерність приємно здивує суддів? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф 12 сезон 2 випуск від 02.09.2023.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 12 сезон 2 випуск від 02.09.2023

Дивитися онлайн Мастер Шеф 12 сезон 2 випуск частина 3 від 02.09.2023