Мастер Шеф 12 сезон 2 випуск частина 1 от 02 вересня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 2 | 02.09.2023 | Сезон 12

У проєкті Мастер Шеф 12 сезон 2 випуск учасники спочатку подумали, що виграли джекпот у першому ж випробуванні! Володимир Ярославський показав майстер-клас із приготування своїх авторських сирників. Для багатьох українців сирники – це улюблений сніданок з дитинства. Незважаючи на популярність цієї страви, готувати її не так вже й просто. Спеціально для проєкту Мастер Шеф 2023 Володимир Ярославський розкрив секрет ідеальних сирників.

У першому конкурсі на учасників чекали два сюрпризи-ускладнення. Ектор Хіменес-Браво привіз на кухню кисле молоко та порадував конкурсантів тим фактом, що їм доведеться готувати сир для сирників самостійно! Чи змогли учасники приготувати ідеальні сирники із власноруч зробленого сиру? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф 12 сезон 2 випуск від 02.09.2023.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 12 сезон 2 випуск від 02.09.2023

Дивитися онлайн Мастер Шеф 12 сезон 2 випуск частина 2 від 02.09.2023