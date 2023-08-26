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Video: Мастер Шеф 12 сезон 1 випуск частина 3 от 26 серпня 2023 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф 12 сезон 1 випуск частина 3 від 26.08.2023. Новий випуск Мастер Шеф 12 сезон випуск № - ефір від 26 серпня 2023 на сайті СТБ
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Випуск 1 | 26.08.2023 | Сезон 12

Кастинг Мастер Шеф 12 сезон 1 випуск здивував суддів молодими талантами! Катя Дашевська вже не вперше на цій кухні. Вона брала участь у першому дитячому сезоні кулінарного проєкту. Тепер Каті 20 років, і вона вирішила знову податись на кастинг. У дівчини залишилося відчуття незакінченої справи. Чи потрапить вона в кулінарний проєкт вдруге? Дізнайтеся просто зараз – дивіться 1 випуск Мастер Шеф 12 сезон.

Руслану лише 19 років, а він уже працює завідувачем виробництва в пекарні. Під його керівництвом працює 12 осіб, і практично всі вони старші за Руслана. Хлопець дуже працьовитий і відповідальний, тому він виріс із звичайного пекаря до керуючого. Чим дивували суддів молоді кулінари-аматори? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф 12 сезон 1 випуск.

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