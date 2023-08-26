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Video: Мастер Шеф 12 сезон 1 випуск частина 1 от 26 серпня 2023 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф 12 сезон 1 випуск частина 1 від 26.08.2023. Новий випуск Мастер Шеф 12 сезон випуск № - ефір від 26 серпня 2023 на сайті СТБ
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Мастер Шеф 12 сезон. Випуск 1 частина 2 від 26.08.2023

 Мастер Шеф 12 сезон 1 випуск частина 1 от 26 серпня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф 12 сезон. Випуск 1 частина 3 від 26.08.2023
МастерШеф Сезон 12 Випуск 1 Мастер Шеф 12 сезон. Випуск 1 частина 1 від 26.08.2023
Випуск 1 | 26.08.2023 | Сезон 12

Дивіться онлайн кастинги Мастер Шеф 12 сезон 1 випуск! Дізнайтеся, хто зміг вразити суддів кулінарним талантом та завоювати місце на проєкті. Ви почуєте історію жінки, яка втекла з окупованого Маріуполя, і інші особисті історії часів повномасштабної війни.

Дмитро приїхав в Україну із США, де він жив та успішно працював 7 років. Коли Дмитро дізнався про початок повномасштабної війни, він зрозумів, що не може тихо та спокійно жити у Сіетлі. В Україні він почав займатися волонтерською діяльністю, бо не зміг потрапити до ЗСУ. Що він приніс на кастинг Мастер Шеф 12 сезон? Дізнайтеся просто зараз.

Ілля з Києва веде свій кулінарний блог. Він мав дуже сильне ожиріння – чоловік важив 179 кілограмів. Він зміг схуднути на 100 кг за півтора року, привів себе у форму та почав займатися кулінарією.

Мастер Шеф – всі випуски

Дивитись онлайн Мастер Шеф 12 сезон 1 випуск частина 2 від 26.08.2023

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