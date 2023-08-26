Мастер Шеф 12 сезон 1 випуск частина 1 от 26 серпня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 1 | 26.08.2023 | Сезон 12

Дивіться онлайн кастинги Мастер Шеф 12 сезон 1 випуск! Дізнайтеся, хто зміг вразити суддів кулінарним талантом та завоювати місце на проєкті. Ви почуєте історію жінки, яка втекла з окупованого Маріуполя, і інші особисті історії часів повномасштабної війни.

Дмитро приїхав в Україну із США, де він жив та успішно працював 7 років. Коли Дмитро дізнався про початок повномасштабної війни, він зрозумів, що не може тихо та спокійно жити у Сіетлі. В Україні він почав займатися волонтерською діяльністю, бо не зміг потрапити до ЗСУ. Що він приніс на кастинг Мастер Шеф 12 сезон? Дізнайтеся просто зараз.

Ілля з Києва веде свій кулінарний блог. Він мав дуже сильне ожиріння – чоловік важив 179 кілограмів. Він зміг схуднути на 100 кг за півтора року, привів себе у форму та почав займатися кулінарією.

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Дивитись онлайн Мастер Шеф 12 сезон 1 випуск частина 2 від 26.08.2023