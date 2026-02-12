Паста з креветками: рецепт до Дня закоханих від учасниці МастерШеф-16 Аліни Пухальської

Marry me паста з креветками під соусом біск: рецепт ідеальної вечері на День закоханих

Якщо ви шукаєте ідеальну страву на 14 лютого, яка виглядає як вечеря в дорогому ресторані, але готується вдома — цей рецепт точно для вас. Учасниця «МастерШеф»-16 Аліна Пухальська пропонує приготувати Marry me пасту з креветками під соусом біск — ніжну, насичену та неймовірно ароматну. Кажуть, після такої пасти вам точно зроблять пропозицію… або хоча б попросять добавки. Ідеальний варіант для романтичної вечері на День закоханих.

Marry me паста з креветками: інгредієнти на 2 порції

Щоб приготувати Marry me пасту з креветками, вам знадобиться:

Креветки — 12 шт.

Паста — 160 г

Морква — 1 шт.

Цибуля — 1 шт.

Часник — 2 зубчики

Оливкова олія — для смаження.

Вершкове масло — для смаження.

Томатна паста — 1 порція (1 трикутник).

Біле сухе вино — 1 склянка.

Червоний перець — 1 шт.

Сіль і перець — на ваш смак.

Лимонний сік — кілька крапель.

Зелень — для подачі.

Як приготувати пасту з креветками під соусом біск: покроковий рецепт

Наріжте моркву, цибулю та часник. Обсмажте їх на суміші оливкової олії та вершкового масла до м’якості та аромату.

Очистьте креветки. Панцирі та голови додайте до овочів — саме вони дадуть соусу той самий глибокий, ресторанний смак. Додайте томатну пасту, влийте біле сухе вино, посоліть і поперчіть. Додайте цілий червоний перець.

Готуйте кілька хвилин, щоб усі смаки поєдналися. Коли соус стане ароматним і насиченим, дістаньте червоний перець (щоб він не зробив страву занадто гострою). Перебийте все блендером та процідіть через дрібне сито — так соус стане гладеньким і ніжним.

На вершковому маслі швидко обсмажте креветки до готовності. Влийте соус до креветок, додайте пасту та трохи води.

Готуйте все разом, щоб паста приготувалася прямо в соусі — так вона вбирає максимум смаку й виходить особливо ніжною. Наприкінці додайте кілька крапель лимонного соку та посипте страву зеленню.

Порада для подачі на 14 лютого: подавайте пасту в глибокій тарілці, додайте ще трішки соусу зверху, а поруч поставте келих білого вина — романтичний настрій гарантований. Смачного!

Marry me паста з креветками під соусом біск — це той випадок, коли страва говорить замість вас: ніжно, красиво і дуже смачно.

Спробуйте рецепт від учасниці «МастерШеф»-16 Аліни Пухальської — і зробіть День закоханих справді особливим.

