МастерШеф

Ідеальний сніданок до Дня святого Валентина: рецепт хмаринки-валентинки

11.02.2026

День святого Валентина — чудовий привід потішити кохану людину не лише словами, а й красивим сніданком. Якщо хочеться приготувати щось романтичне, незвичне й водночас не надто складне — зверніть увагу на цей рецепт від фіналістки «МастерШеф»-16 Галини Оруджевої. Хмаринки-валентинки — це ніжні білкові «сердечка» з яскравим рожевим відтінком, які готуються на пару та подаються з кремовим авокадо і пікантними нотками спецій. Виглядає дуже ефектно, а смак — ще кращий.

Ідеальний сніданок до Дня святого Валентина: рецепти від фіналістки МастерШеф-16 Галини Оруджевої

Хмаринки-валентинки на День святого Валентина: інгредієнти

  • Яйця — 2 шт.
  • Сіль — за смаком.
  • Лайм — 1 шт.
  • Авокадо — 1 шт.
  • Тогараші — за смаком (можна замінити на чилі).
  • Ковбаска — за бажанням (для подачі).
  • Сік буряка — 1–2 ч. л. (для кольору).
  • Пармезан — для посипання.

Спосіб приготування:

Розімніть авокадо виделкою. Додайте сіль, цедру та сік лайма. Перемішайте й додайте тогараші або чилі — для легкої пікантності.

Відділіть білки від жовтків. До білків додайте:

  • дрібку солі;
  • кілька крапель соку лайма;
  • 1–2 ч. л. соку буряка (для ніжного рожевого кольору).

Тепер збийте білки до стійких піків. Підготуйте харчову плівку та злегка змастіть її олією. Викладіть шар білкової маси, додайте всередину начинку (авокадо), а зверху накрийте ще одним шаром білків. Обережно загорніть у плівку та сформуйте сердечко.

Готуйте хмаринки на пару 7-10 хвилин. Обережно дістаньте готові хмаринки, зніміть плівку та посипте пармезаном.

Подайте хмаринки на красивій тарілці, додайте кілька скибочок лайма та трохи зелені. А ще можна зробити 2 сердечка — одне для себе, одне для коханої людини.

І памʼятайте, найкращий подарунок на 14 лютого — це не дорогі речі, а турбота, час і маленька страва, зроблена з любов’ю. Спробуйте хмаринки-валентинки від фіналістки «МастерШеф»-16 Галини Оруджевої — і нехай ваш День закоханих буде по-справжньому смачним.

