«МастерШеф» 17 сезон: коли премʼєра та що чекає на глядачів у новому сезоні

Подвійна порція «МастерШеф»: цієї весни улюблений проєкт виходитиме двічі на тиждень

Більше конкурсів, нові смаки та новий сезон, що повертає своїх з різних куточків світу. Телеканал СТБ та Starlight production продовжують виробництво улюбленого кулінарного проєкту українців «МастерШеф». Коли премʼєра 17 сезону «МастерШеф» та що відомо про новий сезон – читайте на STB.UA.

«МастерШеф» 17 сезон: коли премʼєра та що відомо про новий сезон

Прем’єра 17-сезону «МастерШеф» відбудеться 7 березня в ефірі телеканалу СТБ. Крім того, цієї весни проєкт виходитиме щосуботи та щонеділі о 19:00.

За звання найкращого змагатимуться аматори. Оцінюватимуть їх незмінні судді: Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський. А імена 20-ки глядачі дізнаються вже в перший тиждень.

«МастерШеф» в прямому сенсі повертає українців додому: аби здійснити давню мрію, на кастинг поспішають кулінари з Японії, Кіпру, Італії та інших країн. До нас завітають українські герої — військові, які захищали нас на передовій. У нас відбувся масштабний виїзний конкурс у парку Шевченка, де аматори готували просто неба, попри дощ та складні погодні умови, і ми зібрали рекордну суму коштів. Одне з випробувань ми присвятили нашим «любим хейтерам», поставивши собі амбітну задачу — перетворити їх на лаверів «МастерШеф». Чи вдалося? Дочекайтесь ефіру!» — інтригує керівник проєкту Дмитро Широбоков.

Страви рівня легендарної школи Le Cordon Bleu та страви з товарів з жовтими цінниками. Романтичні вечері для пар та пригощання діток. Майстер-клас від переможниці 15-го сезону Ненсі, знайомство з найкращими українськими виноробами та перегони на гольф-карі просто під час конкурсу.

Творці проєкту анонсують: цієї весни на глядачів очікує справжній МастерШеф-драйв. Буде смачно, весело та дуже цікаво!

«Нашим аматорам вдалося вразити суддів вже з етапу кастингів. Віримо, що вони так само вразять і шанувальників проєкту. До речі, більшість страв учасники готуватимуть з доступних усім продуктів, тому наші глядачі з легкістю можуть повторити їх на власних кухнях і теж відчути себе мастершефами», — зазначає Дмитро Широбоков.

Зйомки проєкту стартували у листопаді і триватимуть до кінця лютого з дотриманням усіх безпекових правил під час повітряних тривог.

Виробництво проєкту — Starlight production.

Директорка творчої студії — Вікторія Вишнякова.

Продюсер — Антон Мігунов.

Креативний продюсер та керівник проєкту — Дмитро Широбоков.

Генеральна продюсерка виробництва програм СТБ — Наталя Франчук.

Читайте інші цікаві новини в Instagram та Telegram СТБ