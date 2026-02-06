Проєкти
МастерШеф

Стейк із капусти в соусі том ям від учасника «МастерШеф»-16: рецепт романтичної вечері на 14 лютого

06.02.2026

Якщо хочеться приготувати щось особливе на День закоханих, але без банальних сценаріїв — цей рецепт точно здивує. Стейк із капусти в ароматному соусі том ям від учасника «МастерШеф»-16 Гаріка Носача виглядає як страва з меню модного ресторану: апетитна скоринка, вершковий смак, легка гострота і ніжний кокосовий соус. Це той випадок, коли звичайна білокачанна капуста перетворюється на справжній кулінарний вау-ефект. Ідеально для романтичної вечері вдома — смачно, незвично і дуже красиво в подачі.

Стейк із капусти в соусі том ям

Стейк із капусти в соусі том ям: інгредієнти

Щоб приготувати на романтичну вечерю стейк із капусти в соусі том ям, вам знадобиться:

  • Капуста білокачанна — 1 невеликий качан
  • Вершкове масло — 100 г
  • Кокосове молоко — 130 г
  • Паста том ям — 1 ст. л.
  • Часник — 1 зубчик (або за смаком)
  • Мед — ½ ст. л.
  • Сік лимона — 10 г
  • Сіль — за смаком
  • Перець — за смаком
  • Пармезан — 20 г
  • Зелена цибуля — за бажанням
  • Насіння кунжуту — за смаком

Як приготувати стейк із капусти: покроковий рецепт

Наріжте капусту на 4 рівні частини (стейки). Обсмажте їх на сухій сковорідці до появи рум’яної скоринки. Не бійтеся легкого підгоряння — саме воно дає той самий «ресторанний» смак.

Викладіть стейки капусти на фольгу, додайте трохи вершкового масла та сіль. Загорніть у фольгу й перекладіть на деко. На деко додайте трохи води (буквально 2–3 ст. ложки) і поставте в духовку на 30–40 хвилин при 180°C.

У чаші блендера поєднайте: вершкове масло, пасту том ям, часник, мед, сіль та сік лимона. Перебийте до однорідної маси.

На сковорідку додайте 2 столові ложки ароматизованого масла. Викладіть капусту й почніть бейстити — тобто постійно поливати її маслом протягом 5 хвилин на помірному вогні.

Після цього додайте кокосове молоко й продовжуйте поливати капусту соусом. Додайте трохи пармезану, зменште вогонь до мінімуму, накрийте кришкою і залиште ще на 5 хвилин, щоб усі смаки «закохалися» одне в одного.

Викладіть капусту на тарілку, додайте соус, посипте пармезаном, кунжутом і, за бажанням, зеленою цибулею або цибулею шніт.

Щоб страва виглядала максимально святково, подавайте її на великій білій тарілці, а соус викладайте «пензлем» або ложкою — як у ресторані. Смачного!

Романтична вечеря — це не обов’язково м’ясо, складні техніки чи десятки інгредієнтів. Стейк із капусти в соусі том ям доводить: навіть прості продукти можуть звучати розкішно, якщо додати смак, техніку і трішки настрою.

Читайте інші цікаві новини в Instagram та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

