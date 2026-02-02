Деруни з лисичками та жовтком су-від: рецепт від учасників «МастерШеф»-16

Деякі страви на «МастерШеф» стають легендарними ще до вердикту суддів. Саме так сталося з дерунами з лисичками та жовтком су-від у 16 сезоні проєкту. У 10 випуску учасники змагалися в командному конкурсі, де одну з команд очолив суперфіналіст сезону професіоналів Іван Іванчук. Його суперницею стала суперфіналістка 14 сезону «МастерШеф» Анастасія Завадська. Саме команда Анастасії здобула перемогу в цьому кулінарному поєдинку, представивши суддям деруни у ресторанній інтерпретації — з лисичками та ніжним жовтком су-від. Рецепт легендарних дерунів – читайте в матеріалі STB.UA.

Деруни з лисичками та жовтком су-від: приготування та необхідні інгредієнти

Для приготування дерунів вам знадобиться:

Картопля – 150 г.

Цибуля синя – 20 г.

Крохмаль кукурудзяний – 10 г.

Борошно – 10 г.

Яйце – 1 шт.

Сіль та перець – на ваш смак.

Для гарніру та декору підготуйте:

Гриби лисички (бажано дрібні) – 30 г.

Яєчні жовтки – 3 шт.

Цибуля шніт (або молода зелена цибуля) – на ваш смак.

Для пікантного соусу:

Сметана (15%) – 10 г.

Хрін консервований (білий) – 10 г.

Процес приготування:

Головна «фішка» страви – жовтки су-від. Вакуумуйте їх у спеціальному пакеті та готуйте в су-віді протягом 80 хвилин при температурі 65°C. Це зробить їх неймовірно ніжними та кремовими. Паралельно на розігрітій пательні обсмажте лисички до золотистої скоринки.

Порада: Якщо у вас немає су-від, можна замінити цей етап жовтком пашот або просто рідким жовтком, але саме су-від дає ту саму професійну текстуру.

Картоплю наріжте на слайсері або спеціальній тертці тонкою соломкою (як на корейську моркву). Посипте її сіллю і залиште на 10 хвилин. Після цього максимально ретельно відіжміть усю вологу – це критично важливо для хрускоту. Додайте до картоплі борошно, крохмаль, яйце, дрібно нарізану синю цибулю та перець.

Сформуйте з маси акуратні кнелі. Щоб вони краще тримали форму при смаженні, поставте їх у шокер або морозильну камеру на кілька хвилин «схопитися». Розігрійте олію до 170°C і обсмажте деруни у фритюрі приблизно 5 хвилин до впевненої рум’яності. Після цього перекладіть у духовку ще на 5-7 хвилин при 190°C, щоб вони повністю приготувалися всередині.

Змішайте сметану з хроном у рівних пропорціях – це буде яскрава основа нашої страви. На тарілку викладіть соус, зверху розмістіть гарячі деруни. На кожен дерун обережно покладіть жовток су-від та смажені лисички. Завершіть композицію дрібно нарізаною цибулею.

Ця страва для тих, хто цінує деталі та готовий до справжніх кулінарних викликів. Хоча приготування вимагає певного часу, фінальний результат виправдає себе на всі сто!

Готувати як на «МастерШеф» – це не про професійне обладнання, а про сміливість експериментувати на власній кухні. Сподіваємося, ці рецепти від учасників 16-го сезону стануть вашими улюбленими та додадуть ресторанного шику звичайним домашнім вечорам. Смачного та до зустрічі у новому сезоні!

Підготувала Анастасія Борисова

